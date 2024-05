Über den von den deutschen Boulevardmedien genau verfolgten Aufenthalt des deutschen IT-Girls Amira Pocher auf Mallorca sind weitere Details bekanntgeworden. In ihrem Podcast "Liebes Leben" beschwerte sich die Noch-Ehefrau des Moderators und Comedians Oliver Pocher darüber, auf der Insel immer wieder heimlich fotografiert worden zu sein.

Auch sei sie mit einem ihrer Kinder auf dem Arm abgelichtet worden. Dies habe sie "richtig wütend" gemacht. Die 31-Jährige sagte deutlich: "Was soll das zum Teufel?" Im Gegensatz dazu habe es aber auch eine positive Situation mit einer Urlauberin gegeben. Eine Touristin habe in einem Restaurant zu ihr gesagt, dass sie "wunderschön" wäre. Über dieses Kompliment freute sich die Moderatorin.

Amira Pocher nächtigte auf Mallorca in einer Villa des über die Insel hinaus bekannten Promi-Maklers Marcel Remus. Der Geschäftsmann hatte sich zuletzt mit Barbara Eden, der in den 60er- und 70er-Jahren in der TV-Serie "Bezaubernde Jeannie" bekannt gewordenen US-Schauspielerin, in Palma in Szene gesetzt.