Mallorca wird um einen Luxus-Beachclub reicher. Im Yachthafen Puerto Portals wird am 10. Juni feierlich der sogenannte "Lobster Club" eröffnet, wie die Unternehmensgruppe Cappuccino mitteilte. Das Etablissement befindet sich in der Nähe des Oratori-Strandes, an dessen Ende die katholische Kirche einen Chiringuito betreibt.

Cappuccino wirbt mit "Traumblicken" aufs Meer, Live-Musik und hochklassiger mediterraner Küche. Der neue Beachclub ist den Angaben zufolge in drei Bereiche unterteilt: das Restaurant, der Liegebereich und die sogenannte "Cantina Lobster", wo man sich an lange weiße Bänke setzen und Snacks vertilgen kann.

Auf der Speisekarte des "Lobster Clubs" findet sich vor allem Hummer, und das in unterschiedlichsten Variationen. Auch mit einer Meeresfrüchtepaella und sonstigen Edelgerichten will man begüterte Gäste anlocken. Was die Ruhegelegenheiten angeht, so bietet man "normale" und sogenannte "Bali-Liegen" an.

Die Cappuccino-Gruppe betreibt mehrere hochpreisige Cafés auf der gesamten Insel, die fast ausschließlich von Touristen und wohlhabenden ausländischen Residenten aufgesucht werden. Auch ein Luxus-Boutiquehotel am Rathausplatz von Palma nennt sie ihr Eigen.

Weitere teure Beachclubs auf Mallorca machen bald ebenfalls auf: Dabei handelt es sich um den allseits bekannten Puro-Beachclub in Cala Estancia, Grand Folies in Cala Llamp, den Numa Beachclub an der Playa de Muro und den Mhares-Beachclub in Puig de Ros.