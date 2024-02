Die vor allem von deutschen Pauschalurlaubern frequentierte Urlauberhochburg Cala Millor im Nordosten Mallorcas wird schon bald um einen neuen-alten Place-to-be reicher. So gab die zuständige Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar am Montag grünes Licht für die Wiedereröffnung des vor 20 Jahren geschaffenen Strandlokals Café del Sol, dessen Betreiber aufgrund des wirtschaftlichen Nachbebens der Corona-Krise 2022 schließen mussten. Nachfolger wird die Gastro-Unternehmensgruppe Marport Sun Beach, die auf Mallorca bereits mehrere Beachclubs wie das Assaona in Palma betreibt.

Wann genau das Café del Sol aufmachen wird, ist noch unbekannt. „Das lässt sich aufgrund der bevorstehenden Umbauarbeiten nur sehr schwer abschätzen, wir sind uns aber sicher, dass die Eröffnung noch dieses Jahr stattfinden wird", erklärte eine Mitarbeitern gegenüber MM. Dann allerdings unter einem anderen Namen. „Der Gastro-Beachclub wird Alssa heißen", so die Angestellte. An dem einstigen Konzept des Café del Sol wolle man festhalten, die Speisekarte mit Snacks, Salaten und internationalen Gerichten werde ähnlich ausfallen wie die im Beachclub Assanoa in Palma, die Inneneinrichtung soll jedoch zeitgemäßer gestaltet werden als im Vorgängerlokal – mit Sitzecken und Loungebereichen. Das „Alssa" wird ganzjährig geöffnet sein, um auch im Winter verstärkt Einheimische und Urlauber an die Playa zu locken. Außerdem soll es im Sommer unter der Woche sowie im Winter an Wochenenden Live-Auftritte von lokalen und auswärtigen Musikern und Bands geben.