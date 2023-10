Das in dieser Saison nicht bewirtschaftete Kult-Café del Sol im Ferienort Cala Millor im Osten von Mallorca soll in neuem Glanz wiederauferstehen. Die zuständige Gemeinde Sant Llorenç de Cardassar gab jetzt grünes Licht für das Projekt. Für das Vorhaben stehen 1,186 Millionen Euro zur Verfügung, ein Teil des bestehenden Baus soll abgerissen werden.

Das neue Café del Sol soll zeitgemäß chillig ausgestattet werden, und zwar unter anderem mit futuristischen Lampen, Sofas und filigranem Gestühl in beigen Farbtönen. Erste Fotomontagen wurden inzwischen geöffnet. 15 Jahre war der Gastbetrieb geöffnet gewesen, zahllose Urlauber kennen ihn.

Auch im Winter war das direkt am Strand befindliche Etablissement zugänglich, es wurden dort mitunter Konzerte abgehalten. Im vergangenen Jahr wurde es geschlossen, die Betriebslizenz war abgelaufen. Das Café del Sol befindet sich im Süden von Cala Millor, wo es auch zahlreiche gute Hotels gibt und der Ort in wenig an Miami erinnert.

Cala Millor ist seit vielen Jahrzehnten einer der bei deutschsprachigen Besuchern beliebtesten Ferienorte auf der Insel. Zu größerer Bekanntheit gelangte er in den vergangenen Jahren durch TV-Auswanderer wie Jens sowie Daniela Büchner und Jennifer Mathias, die sich – gefilmt von Mitarbeitern der TV-Reihe "Goodbye Deutschland" – dort angesiedelt hatten.