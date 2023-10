Die Auswanderin Jenny Thiesen, alias Jenny Delüx, eröffnet am Samstag, 14. Oktober, zusammen mit ihrem Ehemann Achim Thiesen ein Restaurant in Cala Millor im Osten von Mallorca. Das "Happy Schnitzel", das sich in dem bei deutschen Touristen beliebten Ortbefindet, wartet mit einer herzhaften deutschen Hausmannskost auf. So finden sich hier etwa auf der Speisekarte leckere Currywurst mit hausgemachter Soße mit Pommes für 6,90 Euro, oder mit doppelten Pommes für 8,90 Euro. Ein großes Holzfäller- oder Madagaskarschnitzel mit Beilage schlägt mit 17,90 Euro zu Buche, womit sich die Preise für Mallorca noch im angemessenen, niedrigen Bereich bewegen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jenny Delüx (@jenny.deluex) Die Eröffnungssause startet des Lokals startet am Samstag um 18 Uhr in der Carrer de Bincicanella von Cala Millor und wird von einem Vox-Kamera-Team begleitet. Bei dem Opening gibt es, wie Jenny Delüx auf Instagram in einem Post kundtat, spezielle Eröffnungs-Specials, darunter ein Schnitzelbrötchen für 3,50 Euro, eine Portion Pommes für 1,50 Euro und ein Currywurst-Brötchen für ebenfalls 3,50 Euro. In einer Instagram-Story veröffentlichte die

Mallorca-Auswandererin die Specials beim Opening.

Jenny Delüx betreibt in Cala Millor zudem ihre Boutique "Jenny Delüx", wo sie T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies und handgenähten Kleider verkauft. Ihr Gatte Achim Thiesen managt das Schuhgeschäft Leguano. Bereits 2010 war die Boutique-Betreiberin und Gastronomin, die damals Jennifer Matthias hieß, im Alter von 23 Jahren mit Jens Büchner und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca ausgewandert. Danach trennte sich das Paar jedoch 2014. Büchner verstarb später an den Folgen einer Krebserkrankung. Mit dem 59-jährigen Auswanderer Achim Thiesen ist Jenny Delüxe seit 2021 liiert, im Oktober 2022 gaben sich die beiden das Jawort.