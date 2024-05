Gute Nachrichten für Fans von Ricky Martin: Der puertoricanische Superstar wird im Rahmen seiner "Ricky Martin Live 2024"-Tournee am 28. Juli ein Konzert in Palma geben. Das Konzert findet auf der Trui-Konzertbühne im GewerbeparkSon Fusteret statt und beginnt um 21.30 Uhr. Die Tickets für das Konzert sind ab sofort erhältlich und kosten zwischen 63 und 300 Euro. Sie können unter www.mallorcalivefestival.com erworben werden.

Ricky Martin, der für seine energiegeladenen Live-Auftritte bekannt ist, wird bei seinem Konzert in Palma seine größten Hits wie "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" und "Shake Your Body" zum Besten geben. Begleitet wird er von seiner Band und seinen Tänzern.

Der Sänger befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In den letzten sechs Monaten erhielt er hervorragende Kritiken für sein Konzert im Rahmen der erfolgreichen "The Trilogy Tour", bei der er in den Vereinigten Staaten und Kanada gemeinsam mit den Künstlern Enrique Iglesias und Pitbull auftrat. Außerdem wurde er von der Fachpresse für seine großartige Leistung in der Fernsehserie "Palm Royale" gelobt, die derzeit auf der Plattform Apple TV+ ausgestrahlt wird und in der er an der Seite einer hochkarätigen Besetzung von Hollywood-Gesichtern auftritt.

Über Ricky Martin

Ricky Martin ist einer der erfolgreichsten lateinamerikanischen Künstler aller Zeiten. Er hat weltweit über 80 Millionen Alben verkauft und zahlreiche Preise gewonnen, darunter einen Grammy Award, zwei Latin Grammy Awards und neun Billboard Music Awards. Martin ist auch für sein Engagement für Menschenrechte bekannt und wurde 2000 von der UNICEF zum Sonderbotschafter für Kinder ernannt.