Und noch ein Festival, das Musiklegenden nach Mallorca bringt. Die Hafenverwaltung von Port Adriano und der Konzertveranstalter Sharemusic haben jetzt das Programm der Open-Air-Konzerte bekanntgegeben, die diesen Sommer in dem Nobelhafen an der Südwestküste Mallorcas stattfinden.

Start der Eventreihe ist am Sonntag, 28. Juli. Auf der Bühne: Sister Sledge. Ihr Stil: eine Fusion aus Funk und Soul. 1979 landeten die singenden Schwestern Kim, Debbie, Joni und Kathy Sledge mit „We Are Family” einen Welthit. Von den Originalmitgliedern ist jedoch nur noch Debbie bei der Band, die sich mittlerweile Sister Sledge ft. Sledgendary nennt. Mit dabei: Tochter Camille und Sohn David, Neffe Thaddeus, Sohn von Debbies 2017 verstorbener Schwester Joni, sowie Tanya Ti-et, die bereits seit 2002 an Bord ist.

Youssou N’Dour wird am Freitag, 2. August, mit seiner Band Le Super Étoile de Dakar in Port Adriano auftreten. Der senegalesische Sänger und Komponist wurde ab Ende der 1980er Jahre im Rahmen des Weltmusikbooms und durch seine Zusammenarbeit mit Peter Gabriel international bekannt. Seinen größten Hit hatte er 1994 mit dem Song „7 Seconds”, einem Duett mit der schwedischen Sängerin Neneh Cherry. 2005 erhielt er einen Grammy für „Égypte” als bestes Weltmusikalbum.

Nur einen Tag später, am Samstag, 3. August, wird der Komponist und Gitarrist Antônio Pecci Filho zu hören sein. International bekannt ist er unter dem Künstlernamen Toquinho und gilt als einer der großen Vertreter der brasilianischen Musik. Begleitet wird er in Port Adriano von einer der avantgardistischen Stimmen der Nova Música Popular Brasileira, der Sängerin Camilla Faustino.

Am Samstag, 10. August, setzt die deutsche Synthie-Pop- und New-Wave-Band Alphaville den Schlusspunkt des diesjährigen Festivals. Die Gruppe wurde 1982 mit drei Hauptmitgliedern gegründet: Sänger Marian Gold, Keyboarder Bernhard Lloyd und Frank Mertens, ebenfalls Keyboards sowie Perkussionist. Von der Originalbesetzung ist Marian Gold bis heute dabei. Die größten kommerziellen Erfolge von Alphaville fallen in das Jahr 1984, in dem das Album „Forever Young” veröffentlicht wurde. Mit der gleichnamigen Singleauskopplung und dem Song „Big in Japan” hatte die Band vor just 40 Jahren ihre international bedeutendsten Hits.

Die Ticketpreise sind noch nicht bekannt, die Karten für die Konzerte noch nicht im Handel, sollen laut Veranstalter jedoch demnächst bei portadrianomusic.es erhältlich sein.

Das Port Adriano Music Festival ist nicht die einzige Konzertreihe, das diesen Sommer bekannten Namen auf die Insel bringt. Von Donnerstag 13. Juni bis Samstag, 15. Juni, eigentlich bis in die frühen Morgenstunden des 16. Juni, findet auf dem Gelände des ehemaligen Aquapark bei Magaluf das Mallorca Live Festival statt. Mehr als 50 Bands, Musiker und DJs aus den Bereichen Rock, Pop und Elektronik werden auf verschiedenen Bühnen auftreten.

Internationale Top-Acts sind am 13. Juni die US-Band Blondie, am 14. Juni das Elektronik-Duo Underworld und der Soul-Musiker und Songwriter Michael Kiwanuka sowie am 15. Juni das britische Elektropop-Duo Pet Shop Boys. Tageskarten ab 63 Euro sowie Abos für zwei Tage ab 99 Euro und für drei Tage ab 125 Euro plus Bearbeitungsgebühr sind bei mallorcalivefestival.com erhältlich.

Legenden aus Pop und Rock bringt auch die erste Ausgabe des der Palma Concert Series auf dem Freilicht-Gelände Son Fusteret in Palma. Sie beginnt am Mittwoch, 17. Juli, mit einem Konzert der Simple Minds. Die weiteren Acts sind der englische Sänger und Songwriter James Blunt am Dienstag, 23. Juli, die walisische Pop-Röhre Tom Jones am Dienstag, 30. Juli. Am Dienstag, 6. August endet das Festival mit einem Konzert der US-Sängerin Anastacia. Tickets ab 65 Euro gibt es bei palmaconcertseries.com und elcorteingles.com.