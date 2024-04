Musikliebhaber und Konzertfans auf Mallorca dürfen sich auf den kommenden Sommer freuen. Jetzt steht das Line-up des Port Adriano Music Festivals fest. Es wird an vier Terminen im Juli und August dieses Jahres in dem Luxushafen im Südwesten der Insel ausgerichtet. Die Organisatoren konnten wieder einmal legendäre Künstler für die Veranstaltung gewinnen.

Mit dabei ist auch eine bekannte deutsche Synthie-Pop-Band: Alphaville ist mit Liedern wie "Big in Japan" und "Forever Young" in Erinnung geblieben und hat deutsche Musikgeschichte geschrieben. Sie stammt aus Münster in Nordrhein-Westfalen und bestimmte die Charts der 80er-Jahre. Alphaville wird am Samstag, 10. August, beim Port Adriano Music Festival auf der Bühne stehen.

Darüber hinaus tritt eine weitere große Nummer der 70er und 80er-Jahre auf: Sister Sledge. "Die Gesangsgruppe ist verantwortlich für einige der größten Tanzhymnen aller Zeiten. 'Lost in Music', 'He's the Greatest Dancer' und 'We Are Family' sind Lieder, die die Menschen in Liebe, Leben und Seele vereinen", schreiben die Organisatoren in der Pressemitteilung. Das Konzert ist am Sonntag, 28. Juli.

Am Freitag, 2. August, wird Youssou N'Dour auf Mallorca auftreten. "Er ist ganz einfach einer der größten Sänger der Welt. Doch der westafrikanische Star, eine TIME 100-Ikone, der 1986 durch Peter Gabriels 'In Your Eyes' erstmals in den USA bekannt wurde, ist seinen Wurzeln immer treu geblieben: senegalesische Traditionen und Griot-Geschichten sind die bleibenden Merkmale seiner künstlerischen Persönlichkeit", ordnen die Organisatoren ein.

Gleich am nächsten Tag, am 3. August in diesem Sommer, werden Toquinho y Camilla Faustino

beim Port Adriano Music Festival auftreten. Brasilianische Rhythmen und Gitarrenklänge sind vorprogrammiert. Alle Konzerte beginnen jeweils um 22 Uhr, Einlass ist schon zwei Stunden früher um 20 Uhr. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es auf www.portadrianomusic.es, Karten sind noch nicht verfügbar, werden aber in Kürze online käuflich sein, so der Veranstalter.