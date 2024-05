Die Ex-Frau des mit Mallorca eng verbundenen deutschen Schauspielers Uwe Ochsenknecht hat sich zur gesundheitlich nach wie vor schwierigen Situation des Schauspielers Heinz Hoenig geäußert. Auf Instagram sagte das 59-jährige deutsche Ex-Model. "Heinz ist ein super Typ und wir kennen uns seit 35 Jahren. Ich kann die Diskussion um Heinz verstehen, von dem es nun heißt, er war im Dschungelcamp und hätte eine fette Gage gehabt."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATASCHA OCHSENKNECHT (@nataschaochsenknecht)

Doch, so führt das frühere deutsche Model und dreifache Familien-Mutter in ihrem Reel auf Instagram auf, was so eine Krankenkasse für Künstler kostet und rechnet für ihre 275.000 Follower alles bis auf den Cent genau nach. Sie wäre selbst Risikopatient und müsste monatlich über 900 Euro für ihre Krankenversicherung zahlen, offenbart sie. "Es ist nicht immer Gold, und nicht alle Zeiten sind immer rosig. Manchmal gibt es Phasen bei Künstlern, in denen es einfach nicht gut läuft," fasst Ochsenknecht zusammen.

Es wäre ein schwieriges Thema sein, und sie würde sich wünschen, dass jeder eine Krankenversicherung habe, so die gebürtige Düsseldorferin. "Auf jemanden einzukloppen, der eine Familie hat mit zwei Kindern und bei dem es um Leben und Tod geht, finde ich schwach."

Darüber hinaus verlinkte sie den Spendenaktionen, bei der Geld für die lebenswichtige Herz-OP für Hoenig gesammelt wird und sagte dazu: "Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er spendet oder nicht." Die Deutsche, die durch ihre Ehe mit dem auf Mallorca lebenden Schauspieler Uwe Ochsenknecht bekannt wurde, beendete das Video mit den Worten: "Heinz ist ein Mensch mit einem großen Herzen und ich drücke ihm die Daumen, dass er noch die Kurve kriegt."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATASCHA OCHSENKNECHT (@nataschaochsenknecht)

Heinz Hoenig nahm Anfang des Jahres noch am australischen Dschungelcamp teil, nach einer Notoperation liegt der 72-Jährige seit dem 30. April auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses und verbrachte Tage im Koma. Wie diverse deutsche Zeitungen berichteten, muss durch einen dringend notwendigen operativen Eingriff seine komplette Aorta ausgewechselt werden. Für die Operation sind 90.000 Euro vonnöten – Geld, das der preisgekrönte Schauspieler offenbar nicht besitzt. Hoenig soll nach einem Insolvenzverfahren 2021 keine Krankenversicherung mehr haben.

Sein Freund, der Musikproduzent Ralph Siegel, startete nun vor Tagen einen Spendenaufruf für den schwerstkranken Hoenig. Der "Das-Boot"-Schauspieler sollte selbst in Kürze in Siegels Musical auf der Bühne stehen, kämpft jedoch derzeit um sein Leben. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Siegel: "Ich unterstütze diese Aktion für unseren Freund Heinz natürlich und habe selbst schon einen starken Betrag gespendet. Wir hoffen, dass sich uns andere Menschen anschließen werden."