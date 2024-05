Am Samstagabend ist an der Playa de Palma eine Trauerfeier für die Opfer ausgerichtet worden, die bei dem Einsturz des Medusa Beach Clubs ums Leben gekommen sind. Rund 700 Menschen kamen an den Balneario 1, um den Toten zu gedenken und sich von ihnen zu verabschieden. Unter den Gästen waren Familien, Freunde, Anwohner und auch zahlreiche Deutsche, wie etwa das Ehepaar Robens. Auch zahlreiche Vertreter aus der Lokalpolitik sowie der Feuerwehr und Polizei kamen zu der Trauerfeier am Unglücksort.

Die Anwesenden legten eine Schweigeminute ein, hielten Reden und es flossen viele Tränen. Eine Frau fiel gleich zu Beginn in Ohnmacht und musste von den anwesenden Rettungskräften versorgt werden, berichtet die MM-Schwesterzeitugn "Ultima Hora". Zahlreiche Blumenkränze wurden für die Todesopfer niedergelegt. Bei dem tragischen Unglück an der Playa de Palma waren am vergangenen Donnerstag vier Menschen gestorben, 14 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Unter den Todesopfern sind auch zwei deutsche Urlauberinnen im Alter von 20 und 31 Jahren gewesen. Die 31-Jährige Deutsche stammt aus dem Saarland und hinterlässt zwei Kinder. Ihr Mann, der als Feuerwehrler tätig ist, wurde bei dem Gebäudeeinsturz verletzt. Er hatte noch versucht, seine Frau aus den Trümmern zu retten – vergeblich.

Fassungslosigkeit, Wut und Trauer stand den Besuchern der Trauerfeier ins Gesicht geschrieben. Foto: Emilio Queirolo

Parallel läuft noch immer die private Spendenaktion der Robens für ihren Freund Abdoulaye, der sein Leben bei dem Einsturz verlor. "Sie supporten damit die hinterbliebenen Familienangehörigen, damit sie die Beisetzungen finanzieren können. Abdoulaye hinterlässt einen 6-jährigen Sohn auf der Insel", erklärt der Manager der Robens am Sonntagmorgen gegenüber MM. In dem von den Robens’ betriebenen Fitnessstudio liefe die Spendenaktion bereits "sehr gut" an. Das Promipaar war seit Jahren eng mit dem Senegalesen verbunden gewesen.

Um den Hinterbliebenen zu helfen, organisieren die Robens ein private Spendenorganisation. Foto: privat

Abdoulaye D. lebte sei 2007 auf Mallorca und wurde 44 Jahre alt. Er war Türsteher in einem Nachtclub an der Playa de Palma. Unter den Todesopfern ist auch Mariama S., 23 Jahre alt, die als Kellnerin im Medusa Beach gearbeitet hatte. Auch sie war senegalesischer Herkunft und wohnhaft in El Arenal. Zusätzlich zu den zwei deutschen Urlauberinnen, die bei dem Einsturz ums Leben kamen, wurden 14 Menschen verletzt: zehn niederländische, drei deutsche und ein spanischer Staatsbürger (acht Männer und sechs Frauen). Alle seien im Alter zwischen 24 und 34 Jahren, teilten die Behörden am Samstag mit.

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, wird noch immer geprüft. Parallel äußerten sich auch die Betreiber des Medusa Beach Clubs an der Playa de Palma zu dem Einsturz des Gebäudes.