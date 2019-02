Teuerste Immobilien kosten auf Mallorca über 11 Millionen

Der Markt für Luxusanwesen wächst gehörig weiter auf Mallorca. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der deutschen Immobilienfirma Engel & Völkers hervor. Die teuersten Villen stehen in Palmas Top-Viertel Son Vida und in den Küstengebieten der Gemeinden Calvià und Andratx. Jedes Luxus-Anwesen wird dort im Schnitt bei 15.000 Euro pro Quadratmeter für etwa fünf Millionen Euro veräußert, besonders teure Objekte kosten sogar 11 Millionen Euro.

Eine solche Villa ist durchschnittlich750 Quadratmeter groß, für 2019 rechnet Engel & Völkers mit einer weiteren Belebung des Geschäfts. Möblierte Häuser sind den Angaben zufolge besonders begehrt.

Die zahlungskräftigsten Kunden stammen aus Deutschland, Großbritannien und den skandinavischen Ländern. Weiteren Angaben zufolge kauften im vergangenen Jahr Ausländer Immobilien im Wert von 1,7 Milliarden Euro auf den Balearen.