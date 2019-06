Bad Bank baut an Palmas Ringautobahn

Wichtigstes Projekt ist eine Parzelle mit 321 Einheiten in der Urbanisation Son Ferragut in Palmas Son-Oliva-Viertel. Darüber hinaus sollen in der Straße Mare de Deu de la Victòria im Stadtteil Son Gotleu direkt an der Ringautobahn Vía Cintura 88 Wohnungen entstehen. In der Calle Torrent in Peguera ist Raum für 188 Familien geplant.

Während der Strandort Peguera durchaus attraktiv und gerade bei Deutschen beliebt ist, handelt es sich in Palma um Lagen, die nicht nur lärmbelastet sind, sondern teilweise auch an Problemzonen angrenzen. Dementsprechend dürfte sich eine Differenzierung der Preise ergeben.