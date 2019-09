Mallorca-Millionäre werden immer reicher

Das Vermögen der Millionäre auf den Balearen nimmt immer mehr zu. Nach am Donnerstag veröffentlichten Angaben der Steuerbehörde Agencia Tributaria ging es damit von 2012 bis 2017 deutlich nach oben.

Im Jahr 2017 entrichteten 7221 Millionäre Vermögensteuer in Höhe von 22,776 Millionen Euro, was mehr als in den Jahren davor war. 2012 waren es "nur" 16,8 Millionen Euro gewesen. Dabei handelt es sich um Menschen, deren Immobilien- und Barvermögen zusammengerechnet über einem Betrag von einer Million Euro liegt.

Im Jahr 2017 betrug der Anteil dieses Bar- oder Aktienvermögens den Angaben zufolge 64,26 Prozent. Ein Viertel des Vermögens besteht in Form von Immobilien.