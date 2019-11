Immobilienmarkt weiter rückläufig auf Mallorca

Auch 2019 richten sich beim "Dijous Bo" alle Augen nach Inca. Der "gute Donnerstag" ist der größte Herbstmarkt der Insel, geht über den ganzen Tag und zieht jedes Jahr Hunderttausend Interessierte an. Neu in diesem Jahr sind die verlängerten Öffnungszeiten des Markts. Besucher können bereits am „Dimecres Bo”, dem „Guten Mittwoch”, ab 11 Uhr an den Ständen