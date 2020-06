Weiter Personen in illegal gebauten Wohnungen in Cala Llamp

In illegal errichteten Apartments in der malerischen Siedlung Cala Llamp bei Port d'Andratx gehen derzeit zahlreiche Personen ein und aus. Reporter der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bemerkten dort dieser Tage sogar ein Ehepaar, das an einem Swimmingpool lag.

Eigentlich dürfte es die Wohnungen in der Tonyina-Straße seit 2013 gar nicht mehr geben, denn damals war ein Gerichtsbeschluss ergangen, die zwölf in zwei Blöcken befindlichen Wohnungen abzureißen. Doch Jahr für Jahr konnten dort weiterhin Touristen hinein.

Cala Llamp ist ein Ort, der vor allem wegen seiner spektakulären Lage an Steilhängen die Menschen fasziniert. In den vergangenen Jahren fanden dort jedoch fast permanent Bauarbeiten statt, was die Ruhe gehörig störte. (it)