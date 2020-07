Baubranche auf Mallorca leidet kaum unter Coronakrise

Die Baubranche auf Mallorca läuft trotz der Coronakrise weiter wie geschmiert. Was Konstruktions- und Renovierungsprojekte angehe, so seien diese im ersten Halbjahr lediglich um einen Prozentpunkt nach unten gegangen, teilte die Architektenkammer der Insel am Freitag mit.

In dem Zeitraum wurden 1110 neue Wohneinheiten freigegeben, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 1122 gewesen, also unmerklich mehr. Bei 609 handelte es sich um Mehrfamilienhäuser, bei 501 um Einfamiliengebäude.

Die meisten Bau- und Renovierungsprojekte gingen und gehen in Palma vonstatten, gefolgt von Inca, Marratxí und Manacor.

Den Angaben zufolge wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres immerhin 35 Hotelrenovierungen von den Architekten abgenommen. 2019 waren es 42 gewesen. (it)