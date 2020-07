Tausende günstige Mietwohnungen auf Mallorca im Angebot

Wegen der anhaltenden Coronakrise gibt es momentan sogar im Hochsommer jede Menge freie Mietwohnungen auf Mallorca. Sogar in Orten wie Port d'Alcúdia, SantanyÍ, Cala Millor oder Can Picafort stünden solche Immobilien zur Verfügung, sagte Natalia Bueno vom Immobilien-Verband Api der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. So etwas habe es seit vielen Jahren auf der Insel nicht gegeben.

Während in anderen Jahren Mallorca im Juli quasi voll war, werden auf der Internet-Plattform "Idealista" momentan mehr als 4000 Mietwohnungen angeboten.

Dass es so viele Mietwohnungen gibt, liegt an den fehlenden Saisonarbeitern vom spanischen Festland, die Jahr für Jahr auf die Insel kommen, um in Hotels oder in Bars bzw. Restaurants tätig zu werden.

Die Besitzer der Wohnungen vermieten diese den Angaben zufolge inzwischen auch an nicht besonders finanzkräftige Insulaner, die in diesem Jahr in der Heimat ihre Sommerferien verbringen. Doch das Angebot übersteigt die Nachfrage. Die Preise befinden sich dementsprechend im Sinkflug.

Jenseits dieses Marktes funktioniert das Luxus-Segment im Immobilienbereich auf Mallorca aber weiterhin gut. (it)