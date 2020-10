Mietwohnungen auf Mallorca immer günstiger

Wer in den kommenden Monaten in Palma de Mallorca und anderen Orten eine Mietwohnung benötigt, kann angesichts der anhaltenden Coronakrise von günstigeren Preisen profitieren. Nachlässe von zehn Prozent seien bereits zu wenig, teilte der Maklerverband "Absi" am Wochenende mit. Vor allem Wohnungen für mehr als 900 Euro pro Monat seien immer schwerer vermittelbar.

Nach Angaben des Verbands ist vor allem die Nachfrage von Ausländern in den vergangenen Wochen drastisch eingebrochen. Es dauere inzwischen seine Zeit, eine Wohnung loszubekommen. Hinzu kämendie Einheimischen, die immer weniger Geld ausgeben können.

Der Verband "Absi" rechnet in den kommenden kühleren Monaten mit noch weiter sinkenden Mieten, da das Angebot immer größer werde. Noch vor wenigen Monaten sei dies umgekehrt gewesen.

In den vergangenen Jahren war es auch aus dem Ausland zugezogenen Personen sehr schwer gefallen, an eine Mietwohnung zu gelangen. Das hat sich grunslegend geändert. (it)