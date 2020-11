Dutzende Hotels stehen auf Mallorca zum Verkauf

59 Hotels stehen derzeit auf Mallorca und den Nachbarinseln zum Verkauf. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Staistik des Immobilienportals Idealista hervor. Das entspricht fast zehn Prozent der Herbergen, die insgesamt in Spanien veräußert werden sollen.

Der Anstieg auf den Inseln beträgt verglichen mit dem vergangenen Jahr sehr hohe 84 Prozent, viel mehr als etwa in Galicien und Andalusien (jweils plus 45 Prozent) und den Kanaren (plus 37 Prozent).

Das teuerste Hotel Spaniens befindet sich auf Ibiza in Sant Joan de Labiritja. 52,5 Millionen Euro müssen dafür hingeblättert werden. Andere Objekte mit zweitstelligem Wert stehen in Málaga, Madrid, Barcelona und auf Gran Canaria. (it)