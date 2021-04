Deutsche und britische Investoren lassen Preise in Palma-Stadtteil El Terreno steigen

Deutsche und britische Investoren interessieren sich zunehmend für gewerbliche Immobilien in Palma de Mallorcas Stadtteil El Terreno. Die Nachfrage habe dazu geführt, dass die Besitzer die Preise erhöht hätten, so die Immobilienfirma El Terreno Inmo. So eine Entwicklung ist in anderen Stadtteilen angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie nicht zu beobachten.

Ein Beispiel ist den Angaben zufolge das Hostal Corona. Dieses wurde im August 2020 für 4,3 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Doch der Preis ist inzwischen auf 5 Millionen gestiegen.

Als Grund für die Entwicklung nannte el Terreno Inmo das bevorstehende Upgrading der noch schlechten Zone rund um die Plaça Gomila. Hier entstehen mehrere neue Gebäudekomplexe. Die Schuhfirma Camper errichtet dort etwa einen Bau für Ladenflächen und Wohnungen. (it)