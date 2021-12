Immobilienunternehmen Minkner & Partner erweitert Gesellschafterkreis

Das auf Mallorca tätige Immobilienunternehmen Minkner & Partner hat seinen Gesellschafterkreis erweitert: Marvin Bonitz übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2022 einen größeren Gesellschaftsanteil. Das Unternehmen wird künftig von drei – jeweils allein vertretungsberechtigten – Geschäftsführern, nämlich Edith Minkner, Lutz Minkner und Marvin Bonitz vertreten. Diese Aufgabenbereiche werden die Geschäftsführer zukünftig verantworten: Lutz Minkner – Strukturen und Finanzen, Marvin Bonitz – Vertrieb und Development, Edith Minkner – social commitment, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Marvin Bonitz hat den Angaben zufolge seine Schulausbildung in Malaga absolviert und spricht fließend spanisch, deutsch und englisch. Nach seiner beruflichen Ausbildung in der Hotel- und Immobilienwirtschaft ist er seit 2010 bei Minkner & Partner in verschiedenen Positionen tätig gewesen, zunächst als Sales-Mitarbeiter, dann als Filialleiter und schließlich als Verkaufsdirektor für das Gesamtunternehmen.

Wie die Gesellschaft weiter mitteilte, baut die Unternehmensphilosophie von Minkner & Partner auf den Werten Tradition und Innovation auf. Mit seinen innovativen Ideen in den Bereichen Vertrieb und Development werde Marvin Bonitz das Unternehmen in das nächste Jahrzehnt führen.

Minkner & Partner wurde 1984 in Berlin gegründet und ist seit 1993 - dann in spanischer Rechtsform - ausschließlich auf Mallorca tätig. Mit 38 Jahren Unternehmensgeschichte ist Minkner & Partner eigenen Angaben zufolge eines der ältesten Immobilienunternehmen der Balearen.

„Spezialisiert auf den Immobilienmarkt im Südwesten der Insel und mit der Unternehmenszentrale in Santa Ponsa sowie den Filialen in Palma und Port Andratx, erwirtschaften 30 bestens geschulte, mehrsprachige Mitarbeiter (,das Kompetenzteam´) jährlich einen Immobilienumsatz im dreistelligen Millionenbereich und machen das Unternehmen zu einem der führenden der Insel", hieß es in der Mitteilung.

Minkner & Partner engagiere sich darüber hinaus sehr stark im sozialen und kulturellen Bereich. Ein Themenkreis, der zukünftig unter der Ägide von Edith Minkner noch erweitert werden soll.