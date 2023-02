Der Generalkoordinator des linksnationalistischen Parteienbündnisses Més per Mallorca und Kandidat für den Vorsitz der Balearenregierung bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai, Lluís Apesteguia, will bei einem Wahlsieg das Wohnungsbaugesetz ändern, um „leerstehende Wohnungen auf den Immobilienmarkt zu bringen“.

In einer Pressemitteilung erklärte Apesteguia am heutigen Sonntag an, dass die angestrebte Gesetzesänderung „Wohnungen und Häuser, die seit mehr als 10 Jahren leerstehen" betreffen würde. Der Kandidat der nationalistischen Partei kündigte außerdem an, die Grundsteuer (IBI) für nicht bewohnte Häuser um 50 Prozent zu erhöhen, wie es beispielsweise die Gemeinde Deyà, in der Apesteguia Bürgermeister ist, bereits getan hat.

Apesteguia sagte: „Wir können nicht zulassen, dass auf den Balearen, die ein empfindliches und begrenztes Gebiet sind, neue Häuser gebaut werden, während es leere Wohnungen und Häuser gibt.“ Der Kandidat für das Amt des Regierungspräsidenten erklärte weiter, dass es auf den Balearen keinen Wohnungsmangel gebe, sondern nur Menschen, die keinen Zugang zu angemessenem Wohnraum hätten.