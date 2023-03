Erst kommen die Urlauber, anschließend die Immobilieninvestoren. Ähnlich wie viele Deutsche, die seit Anfang der 1980er Jahre von Touristen in Zweithausbesitzer auf Mallorca konvertierten, scheinen sich derzeit auch US-Amerikaner auf der Insel zu bewegen. Nach den rund 10.000 Fluggästen, die im vergangenen Jahr die Direktverbindung von New York nach Palma in Anspruch nahmen, scheint man sich in den Vereinigten Staaten jetzt auch für Insel-Immobilien zu interessieren.

Untrüglicher Beweis hierfür ist nach einem Bericht der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die kürzliche Eröffnung der ersten spanischen Filiale des US-Luxusimmobilienunternehmens "The Agency" in Puerto Portals. Die Eröffnung der Franchise-Niederlassung fand letzte Woche statt, inmitten der Debatte über die Möglichkeit, den Verkauf von Immobilien an Ausländer zu beschränken, um den Anstieg der Immobilienpreise auf den Balearen zu bremsen. Ein scheinbar feindliches Szenario, das den Start des Projekts jedoch nicht verlangsamt hat.



"Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es dazu kommt", sagt Alby Euesden, Direktor des Franchiseunternehmens, der jedoch einräumt, dass die Schlagzeilen in der Presse bei den Anlegern eine gewisse Besorgnis hervorrufen könnten. Obwohl sein Unternehmen keine nach Regionen aufgeschlüsselten Verkaufsdaten veröffentlicht, belegen Zahlen des spanischen Statistikamtes das wachsende Interesse von potenziellen US-Investoren in ganz Spanien, deren Zahl sich im letzten von 534 auf 1046 nahezu verdoppelte.

"The Agency" will in Zukunft vorrangig Immobilien im Einzugsbereich von Palma, Calvià und Andratx anbieten. Hinsichtlich des Kundenprofils habe der amerikanische Kunde logischerweise Vorrang, obwohl die Agentur mit allen Nationalitäten zusammenarbeiten will, insbesondere mit denjenigen, die am ehesten in Immobilien auf der Insel investieren, nämlich den Deutschen und den Briten.



Euesden, der in Großbritannien geboren wurde, aber seit seiner Kindheit auf den Balearen lebt, weist darauf hin, dass sein Weg und der von "The Agency" zu einem Zeitpunkt zusammenfielen, als das Unternehmen seine Expansion in Europa konsolidieren wollte. So wurde Mallorca zur neuen Basis für ein Unternehmen, das bereits in einem Dutzend Ländern tätig ist und die Insel als Tor zu Spanien gewählt hat, obwohl es auch andere Optionen wie Madrid, Barcelona oder Marbella in Betracht gezogen hat.

Andererseits basiert das Engagement für Mallorca auf dem wachsenden Interesse des amerikanischen Publikums an der Insel, deren Popularität durch Faktoren wie den Status als Kulisse für Hollywood-Produktionen, die Anwesenheit von Michael Douglas und die Eröffnung von Son Bunyola, dem neuen Hotel von Richard Branson in der Tramuntana, gefördert wurde. "Mir ist aufgefallen, dass ich in Restaurants und an anderen Orten in Palma immer mehr Leute mit amerikanischem Akzent höre", sagt Euesden über die Gründe, die ihn dazu brachten, die Agentur zu kontaktieren.