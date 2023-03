Die Ortschaften Alaró und Binissalem im Inselzentrum haben insgesamt 22 Immobilien mit einem anfänglichen Gesamtwert von 19 Euro für eine öffentliche Versteigerung freigegeben. Zu finden sind die zum Kauf angebotenen Objekte auf dem Auktions-Fachportal Escrapalia. Dabei handelt es sich um sechs Doppelhaushälften, ein Geschäftshaus, ein städtisches Grundstück, vier Lagerräume, sieben Parkplätze und drei Parkhäuser. Jede dieser Immobilien wird in 19 Losen zu einem Startpreis von je einem Euro zu ersteigern.

So werden in Binissalem zwei Doppelhaushälften und zwei Stellplätze von 195 Quadratmetern im Wert von 206.540 Euro angeboten, die sich auf einen ersten und einen zweiten Stock, mit Veranda sowie auf ein Erdgeschoss mit Terrasse verteilen. Des Weiteren wird ein städtisches Grundstück von 250 Quadratmetern im Wert von 190.650 Euro sowie ein Gebäude und ein Parkplatz von 100 Quadratmetern im Wert von 123.130 Euro ab 1 Euro versteigert. Im Fall von Alaró bietet Escrapalia vier Doppelhaushälften zwischen 94 und 98 Quadratmetern im Wert von je 182.700 Euro zur Versteigerung an.

Versteigert werden die Immobilien aufgrund des Vollzugs eines Insolvenzverfahrens von einem lokalen Immobilienunternehmen. Die Auktion läuft noch bis Dienstag, den 28. März um 12.30 Uhr und steht Privatpersonen, Investoren und Unternehmen offen, die sich dafür kostenlos auf dem Portal Escrapalia registrieren können.