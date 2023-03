Die Renovierung des Traditionshotels Punta Negra an der Costa d'en Blanes im Südwesten von Mallorca läuft auf Hochtouren. Die Eigentümer hatten den Gebäudekomplex im Jahr 2021 für 90 Millionen Euro an eine bekannte Investmentfirma namens Blasson Property Investments veräußert.

Diese will weitere 90 Millionen Euro in den Umbau hereinstecken. Die Kette Mandarin Oriental will das Hotel dann als Fünfsterne-Resort betreiben. Eröffnet werden soll es im kommenden Jahr. Das Projekt umfasst 25.000 Quadratmeter, das Luxushotel wird 137 Zimmer haben. Es wird über mehrere Restaurants verfügen und auch die mallorquinische Küche würdigen. Auch Kongress- und Hochzeitstouristen haben die Betreiber im Visier.

Geplant wird der Komplex von dem spanischen Architekturbüro Estudio Lamela. Dieses ist auch am Umbau eines zweiten bekannten Traditionshotels der Insel beteiligt, dem berühmten Formentor auf der gleichnamigen Halbinsel. Auch dieses Hotel soll im kommenden Jahr fertig werden.

Die Costa d'en Blanes liegt westlich vom Luxushafen Puerto Portals und ist felsig. Zwischendrin befinden sich einige kleine Sandstrände. Die nächsten großen Strände findet man in Palmanova und Magaluf. In der Nähe des Punta-Negra-Hotels steht eine weitere High-End-Herberge, nämlich das Mardavall-Hotel.