Im neuen Kimpton-Aysla-Mallorca-Hotel in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca sind in den kommenden Wochen Dutzende Stellen zu besetzen. Die städtische Arbeitsagentur "PalmaActiva" will qualifizierte Bewerber am 21. März bei einem Spezialtermin aussuchen. Die Manager des Luxushotels möchten unter anderem Kellner, Rezeptionskräfte, Raumpfleger und Küchenpersonal anstellen.

Das Hotel, in welchem eine Nacht momentan fast 300 Euro kostet, war im Oktober des vergangenen Jahrs eröffnet worden. Es verfügt über 79 Zimmer und ein Spa auf immerhin 900 Quadratmetern. Hinzu kommen zwei Restaurants und zwei Bars. Auch Tagungen und Veranstaltungen können dort organisiert werden. Santa Ponça ist ein vor allem unter englischsprachigen Touristen beliebter Badeort. In erster Linie Iren haben das Urlaubsparadies schätzen gelernt. Auch wohlhabende Deutsche sind dort zu Hause. Legendenstatus hat der dortige sogenannte Millionärshügel mit zahlreichen großen Villen erlangt. Ähnliche Nachrichten Discounter sucht 300 Mitarbeiter: Neue Aldi-Filialen auch auf Mallorca geplant Wer Interesse für einen Job hat, muss sich nach Angaben der Stadtverwaltung von Palma unter folgender Internet-Adresse einschreiben: Jornada de selección KIMPTON AYSLA MALLORCA - PalmaActiva.