Der Inselrat von Mallorca geht neue Wege, um Vermietern von illegalen Ferienwohnungen in Palma auf die Spur zu kommen. Wie offiziell mitgeteilt wurde, werden sich Inspektoren als Kunden tarnen, um Täter schnell zu ertappen. Seit dem Jahr 2018 ist es offiziell verboten, Wohnungen für viel Geld an Touristen zu vermieten, die nicht ausdrücklich von Amts wegen als Ferienapartment betrieben werden dürfen. Ungeachtet dessen dürfte die Dunkelziffer illegaler vermieteter Wohnungen noch hoch sein.

Die Inspektoren verfügen den Angaben zufolge über Kreditkarten, mit denen sie online Wohnungen reservieren können. Sämtliche Angebotsportale werden durchforstet. Diese Reservierungen gelten dann als Beweise, um den Gesetzesbrechern juristisch beikommen zu können. Insgesamt werden in der Stadt in Kürze 21 Kontrolleure im Einsatz sein. Täter mit Strafen in Höhe von 40.000 bis 400.000 Euro rechnen.

Außerdem können besorgte Bürger illegale Ferienvermieter online jetzt den den Behörden melden. Der Inselrat gab folgende Adresse an: lloguerturisticpalma@conselldemallorca.net. Im laufenden Monat soll auch noch eine Kampagne starten, mit der die Bürger auf das Wohnungsproblem in der Hauptstadt aufmerksam gemacht werden sollen. Es ist derzeit sehr schwer, normale Mietwohnungen zu finden.