Um den genauen Standort von illegalen Urlaubsunterkünften in Palma zu lokalisieren, greift Mallorcas dafür zuständiger Inselrat jetzt ganz tief in die Hightech-Schublade. Mit einer neuen Analyse-Software sowie zusätzlichen Beamten sollen bereits in diesem Monat mehr als 500 Anbieter von verdeckten Ferienwohnungen aufgespürt werden. In Zusammenarbeit mit der Universität der Balearen werden dafür die Lokalisierungsdaten von rund 20.000 Mehrfamilien-Wohnungen in Palma mit den Angeboten in einschlägigen Vermittlungsbörsen im Internet für private Urlaubsunterkünfte wie beispielsweise Airbnb abgeglichen.

Findet die Software dabei Übereinstimmungen, erstellt sie automatisch mithilfe der Daten aus dem städtischen Katasteramt eine Karte, auf der die exakte Lage der Wohnung lokalisiert ist. Verdeckte Fahnder geben sich anschließend als vermeintliche Mietinteressierte aus, um die Eigentümer oder Vermieter der Immobilie "inflagranti" zu erwischen. Ähnliche Nachrichten Mallorca will mit Hilfe aus Brüssel gegen illegale Airbnb-Angebote vorgehen Oberster Gerichtshof hält Verbot von privater Ferienvermietung in Palma für rechtens Dafür setzt die Behörde jetzt insgesamt 20 Tourismusinspektoren ein, also fünf mehr, seitdem der Inselrat Mallorca im Januar die Kompetenzen für die Ferienvermietung auf der Insel übernommen hat. Der Aktionsplan gegen illegale Vermietungen sieht eine Ausweitung der Inspektionszeiten auf die Abende und Wochenenden vor, um Anzeigen aufzuspüren, die während dieser Zeitspannen geschaltet werden. Der Plan ist mit einem Budget von 700.000 Euro ausgestattet. Im vergangenen Jahr wurden auf Mallorca 237 illegale Wohnungen gefunden, die meisten davon in Palma. In diesem Jahr sollen zwischen 800 und 1000 allein in Palma entdeckt werden. Die touristische Vermarktung einer Mehrfamilienwohnung in Palma wird nach den geltenden Vorschriften als sehr schwerwiegend eingestuft, was bedeutet, dass die Strafe zwischen 40.000 und 400.000 Euro betragen kann. Der Inselrat hat auch ein neues elektronisches Beschwerdepostfach (lloguerturisticpalma@conselldemallorca.net) zur Fremdanzeige von Wohnungen eingerichtet, in denen Urlauber möglichweise untergebracht werden.