Als „Ungeheuerlichkeit“ bezeichnet Mallorcas renommierter Immobilienunternehmer Lutz Minkner von „Minkner & Bonitz“ die aktuelle Gesetzgebung in Spanien, die es immer noch ermögliche, dass Wohneigentum von Kriminellen kurzerhand in Beschlag genommen werden können, ohne dafür belangt zu werden. Anlass ist der jüngste von MM aufgedeckte Fall einer Hausbesetzung im Ferienwohnort Costa de la Calma, bei der die Täter sich mit dreisten Mitteln in eine zu diesem Zeitpunkt unbewohnte Immobilie einnisteten und seitdem dort unbehelligt wohnen. „Die Eigentümer müssen jetzt mit einer Privatklage vor Gericht versuchen, an ihr Recht zu kommen. Im Durchschnitt dauert das eineinhalb bis zwei Jahre“, so Minkner.

„Hausbesetzungen sind in erster Linie ein politisches Problem", erklärt er. Die derzeit sowohl in Madrid als auch auf den Balearen regierenden Linksparteien hätten die bestehenden Gesetze des Wohnnutzungsrechts hinsichtlich eines längst überfälligen Schutzes von Immobilieneigentümer gegen Hausbesetzer weder verschärft noch angepasst. „Die Polizei kann aktuell besetzte Häuser nicht räumen, wenn der Besetzer nachweisen kann, dass er dort bereits seit mehr als 48 Stunden wohnt. Ein Unding", so Minkner. Mittlerweile würden bereits „Handbücher" im Internet kursieren, in denen potentielle Hausbesetzer „ihre Rechte" sowie die nötigen Tipps und Ticks detailliert erklärt bekommen, um sich fremdes Wohneigentum anzueignen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Minkner hofft, dass sich die unhaltbaren Zustände im Zuge der bevorstehenden Wahlen ändern werden. „Die Volkspartei PP auf den Balearen hat bereits angekündigt, im Falle eines Wahlsieges ein gesetzliches Maßnahmenpaket zu verabschieden, um das leidige Thema der Hausbesetzungen zu beenden". Grund zur Alarmstimmung wegen der jüngsten Fälle von Hausbesetzungen auf Mallorca gebe es aber keine. Dafür sei ihre Zahl einfach verschwindend gering. „Die Mehrzahl von Ferienimmobilien werden oder wurden von ihren Eigentümern mit modernen Alarmanlagen ausgestattet, die einen Einbruchsversuch sofort privaten Sicherheitsdiensten oder der Polizei melden". Dies sei das beste Mittel, um böse Überraschungen zu vermeiden.