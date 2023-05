Erstmals hat das traditionelle Pfingstfest, das das Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz jeweils an seinem Firmensitz in Santa Ponça auf Mallorca veranstaltet, weithin sichtbar unter dem neuen Namen der Gesellschaft stattgefunden: „Minkner & Bonitz“ prangte weithin sichtbar über dem Eingangsbereich der Büros. Das Schild war erst zwei Tage vorher fertiggeworden und löste damit das langjährige „Minkner & Partner“ ab.

Bis zu 400 geladene Gäste waren am Sonntagnachmittag in Santa Ponça bei Kunst, Livemusik und lukullischen Genüssen eigens zu dem Ereignis zusammengekommen. Das Pfingstfest des Unternehmens gilt seit Jahren als eines beliebtesten gesellschaftlichen Get-together deutscher Residenten und Immobilienbesitzer im Südwesten der Insel.

In seiner Begrüßungsrede an die Gäste ließ Unternehmer Lutz Minkner die vergangenen 30 Jahre Revue passieren: Ungeachtet schwieriger Zeiten wie der Finanzkrise und der Corona-Pandemie habe man „das Schiff sicher durch die Wogen steuern" und 30 Familien sichere Arbeitsplätze garantieren können. „Aber das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir 30 Jahre lang sehr erfolgreich etwa 3000 Immobilien verkauft haben in dem Zeitraum, und ich glaube, das kann kaum ein anderes Unternehmen von sich sagen.“

Lutz Minkner verwies zudem erneut auf den neuen Mitgesellschafter Marvin Bonitz, der nun die Geschicke des Unternehmens leiten wird. „Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir ihn haben. Wir haben eine wunderbare Beziehung miteinander und freuen uns, dass das so schön läuft.“ Bonitz sei zu einer großen Entlastung für das Ehepaar Minkner geworden. Er werde für den Immobilienvertrieb verantwortlich sein und hier alle strategischen Entscheidungen treffen. Lutz Minkner werde sich auf den Bereich Finanzen konzentrieren, und Mitgesellschafterin Edith Minkner leitet die Bereiche Charity und Social Commitment.

Flankiert wurde das Jubiläumsfest in der Galeria de Arte Minkner mit einer Finissage der Ausstellung "Groß, Klein und Fein" mit Arbeiten von Wilhelm Fikisz. Zugleich wurde die Schau "Was bringsten Pfingsten" des Paderborner Künstlers Herman eröffnet. Beide Künstler waren anwesend und zeigten sich höchst zufrieden über die Nachfrage.

Für den rockigen Swing, der viele Gäste zum Tanzen brachte , sorgte das Trio "Syndicate", das leibliche Wohl garantierten Salvatore und sein Team vom Restaurant Il Carpaccio mit Fingerfood und Getränken. Und anders als im Vorjahr spielte auch das Wetter mit: Statt glühender Hitze war der Himmel zwar bedeckt, ohne aber dass aus den Wolken Regentropfen fielen, sodass die Partytemperaturen perfekt waren. Alles in allem: Ein rundum gelungenes Jubiläumsfest, wie es bei Minkner & Bonitz Tradition hat.