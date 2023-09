Ein Stadtpalast im historischen Zentrum von Palma de Mallorca soll demnächst zu einem siebenstöckigen Einfamilienhaus umgebaut werden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in Erfahrung brachte, handelt es sich um das prächtige Gebäude namens Ca la Seu, ein solventer Schwede hatte dieses vor einiger Zeit gekauft.

Dort hatte sich noch vor einigen Jahren das nach Recherchen der Zeitung "Ultima Hora" älteste Geschäft Europas befunden, ein Korbwarenladen. Der Palast befindet sich in der Nähe der Plaça Major, die Umbauarbeiten in dem 600 Quadratmeter großen Gebäude haben bereits begonnen. Fertiggestellt soll es im September des kommenden Jahres werden. Das Objekt wurde von der Immobilienfirma Swiss Project Group vermarktet.

Es ist nicht geplant, im Erdgeschoss erneut ein Geschäft aufzumachen. Stattdessen soll dort eine große Garage für Autos entstehen. Es handelt sich nicht um das einzige Gebäude in der Stadt, das ein Einfamilienhaus werden soll: Auch in der Sant-Jaume-Straße und an der Plaça Banc de s'Oli befinden sich solche Anwesen.

Das Korbgeschäft im Ca La Seu war bereits im Jahr 1510 eröffnet worden. Betrieben wurde es über viele Generationen von der Familie Monserrat. 2009 wurde der Laden geschlossen, doch es entstand ein Café, das die lange Geschichte des Etablissements in Ehren hielt. Im Jahr 2019 wurde auch dieses geschlossen.