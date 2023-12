Immobilien-Verlosungen sind in Großbritannien seit vielen Jahren keine Seltenheit, so mancher Besitzer eines hochpreisigen Anwesens, der seine Liegenschaft nicht über einen Makler verkauft bekommt, "eröffnet" vor dem Notar eine Art Lotteriespiel mit seinem Haus als einzigen Gewinnpreis. Jeder, der ein Los kauft, hat am Ende die Möglichkeit, für sehr wenig Geld zu einer Luxus-Immobilie zu kommen.

Die auf kuriose Fundraising-Aktionen weltweit spezialisierte britische Firma Omaze hat seit kurzem auch ein Traumhaus auf Mallorca zur Verlosung angeboten. Das Anwesen auf einem 1700 Quadratmeter großen Grundstück in der Tramuntana soll einen Wert von 3,5 Millionen Euro haben. Dazu winkt dem einzigen Gewinner eine Barschaft in Höhe von 290.000 Euro. Mitspielen kann jeder, der mindestens ein Los zum Preis von 10 Pfund erwirbt, allerdings können die Lose aufgrund steuerrechtlicher Beschränkungen von Nicht-EU Ländern nur innerhalb der britischen Grenzen erworben werden. Um der Verlosung noch einen Hauch von Charity-Aktion zu verleihen, teilte das Unternehmen mit, mindestens eine Million Pfund aus dem Losverkauf der internationalen Alzheimer Forschung zu spenden. Deadline zum Mitspielen ist Ende Januar. Info unter www.omaze.com.