Eine der geschichtsträchtigen Immobilien Mallorcas, das im 18 Jahrhundert gebaute Landgut Gabellí Gran im Gemeindegebiet von Campanet, steht zum Verkauf. Der Preis für die Immobilie sowie das 175 Hektar große Grundstück wird nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" auf 7,5 Millionen Euro beziffert. Das Hauptgebäude wird derzeit renoviert und zu einem Luxushotel umgebaut.



Auf dem Grundstück befindet sich unter anderem ein Weinberg mit einer Größe von 115 Hektar, die mit den Rebsorten Merlot, Cabernet, Syrah und Chardonnay bepflanzt sind, sowie ein 200.000 Quadratmeter großer Olivenhain. Zu den Gebäuden des Anwesens gehören auch eine eigene Kapelle sowie eine Ölmühle (tafona).

Innerhalb der Grundstücksgrenzen liegt zudem ein knapp 400 Meter hoher Berghügel. In der Nähe des Landsitzes befindet sich eine echte Natur-Attraktion, die Quellen der Fonts Ufanes. Dabei handelt es sich um ein Waldgebiet, in dem nach starken Regenfällen im Frühjahr oder Herbst Quellwasser aus dem Boden sprudelt und den Wald überflutet.



Die bebaubare Fläche des Anwesens Gabellí Gran beträgt knapp 2000 Quadratmeter. Die Immobilie besitzt eine Genehmigung zur Konvertierung in ein Landhotel mit 28 Zimmer sowie einem Restaurant, Pool und anderen Einrichtungen.