In El Molinar, einem schicken Meeresviertel von Palma de Mallorca, steht derzeit eine Luxusimmobilie zum Verkauf, die ihresgleichen sucht. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" will dort ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Schweizer Schokoladenkonzerns Lindt & Sprüngli, der seinen Namen nicht in der Presse sehen möchte, für 17 Millionen Euro sein Wohnhaus mit zehn Badezimmern loswerden.

Laut dem Immobilienunternehmen Engel & Völkers befindet sich das Objekt direkt über vier alten Fischerhäusern. Dort ist unter anderem die populäre Bar Can Pep untergebracht. 930 Quadratmeter der Superimmobilie sind bewohnbar. Sie verfügt über zwei Terrassen. Eine ist 400 Quadratmeter groß, auf der anderen befindet sich ein Swimming-Pool. Zwischen beiden Terrassen verkehrt ein Glasaufzug der Marke Schindler, in einem Patio wachsen mehrere Palmen und Bananen-Bäume. Die gesamte Luxusimmobilie umfasst drei Stockwerke. El Molinar ist neben Portitxol ein schickes Meeresviertel, in welchem nicht wenige teils wohlhabende Bundesbürger wohnen. Dort befindet sich unter anderem die allseits bekannte Windpyramide, an den teils felsigen und teils sandigen Stränden ist es möglich, sich zu sonnen oder in die Fluten zu steigen.