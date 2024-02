Auf Mallorca befinden sich zwei Wohngebiete, die zu den 20 teuersten in ganz Spanien gehören. Laut einer Erhebung des Immobilienportals "Fotocasa" befindet sich die zu Calvià gehörende Gegend namens Cas Catalá mit einem Quadratmeterpreis von 7376 Euro für eine Eigentumswohnung im Bereich der teuren Ecken. Das zweite Insel-"Barrio" in dieser Hitliste ist Palmas Viertel Sant Nicolau rund um die gleichnamige Kirche und die Plaça del Mercat. Hier beträgt der Quadratmeterpreis 7022 Euro.

Laut der Erhebung gibt es in Palma auch weitere ausgesprochen teure Viertel wie Son Espanyolet, la Bonanova und Sant Agustí, wo der Quadratmeter mehr als 6000 Euro kostet. Auch die Preise in anderen, früher günstigen Ecken der Hauptstadt schnellten in die Höhe, etwa in Plaça de Toros, wo der Quadratmeterpreis um 27,7 Prozent auf 3423 Euro nach oben ging. In Rafal Vell ging es um 18,2 Prozent auf 2982 Euro nach oben und in Son Armadans um 17,5 Prozent auf 5661 Euro.

Auch auf der Nachbarinsel Ibiza gibt es teure Wohngegenden, etwa Santa Eulària des Riu mit 7515 Euro und Marina Botafoc an der Playa de Talamanca mit 7251 Euro. Insgesamt liegen die Quadratmeterpreise in ganz Spanien in einem dreimal günstigeren Bereich. Als eher billige Wohngegenden in Spanien gelten unter anderem Regionen wie Extremadura oder Castilla-León.