Electronic-Party mit Amazonas-Touch

Das Origen Fest auf Mallorca endet dieses Jahr am Sonntag, 8. September, wie es angefangen hat: Mit Elrow, einer der größten Electronic-Partys mit psychedelischem Hippie-Touch, die in mehr als 40 Ländern Präsenz zeigt. Das Programm auf dem Freilichtgelände Son Fusteret in Palma ist jedoch ein anderes als beim Auftakt im Juni. Diesmal heißt das Motto „Sambowdromo do Brasil”.

Die Legende zu dem Motto besagt, dass ein Elrow-Familienflugzeug auf dem Amazonas wasserte und die Schurkenmannschaft beschloss, sich dort niederzulassen, ihren Stamm zu gründen und jeden Tag zu feiern. Einige behaupten, bei ihren verrückten Ritualen dabei gewesen zu sein. Sie erzählen von riesigen Käfern und verrückten Hexen, von einer große Tanzfläche zu Füßen der Deejay-Schamanen, von Karneval im Rhythmus des brasilianischen Samba und unendlichen Umzügen zwischen wilden Favelas aus Schilf und Schlamm.

Die Amazonas-Party am Sonntag, 8. September, beginnt um 16 Uhr, der Eintritt kostet 39 bis 450 Euro (VIP). Karten sind bei mallorcatickets.com erhältlich. (mb)

(aus MM 35/2019)