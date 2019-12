Weltstar Lionel Ritchie beehrt Mallorca mit Konzert

Ein Weltstar kommt nach Mallorca: Lionel Ritchie wird im kommenden Jahr am Mittwoch, 29. Juli, in der Stierkampfarena in Palma auftreten. Es ist sein erstes Konzert, aber nicht sein erster Auftritt auf der Insel. 2010 war der US-amerikanische Sänger und Komponisten ebenfalls in Palmas Stierkampfarena bei „Wetten, dass..?“ zu Gast. Die Tickets für den Event kosten 55 bis 350 Euro (Premium VIP). Ab diesem Freitag, 6. Dezember, sind sie im Vorverkauf unter www.legendsvip.com erhältlich.

Das Konzert des Sängers und Komponisten findet im Rahmen seiner „Hello-Tour“ statt, die ihn unter anderem durch Großbritannien, Deutschland, die Schweiz und Skandinavien führen wird.

Im Laufe seiner bisherigen Karriere hat Ritchie mehr als 100 Millionen Alben verkauft und 22 Hits in den US-Top Ten gelandet. Vor allem in der 1980ern lieferte Ritchie einen großen Hit nach dem anderen. Aus seiner Feder stammen Songs wie „Endless Love“, „Truly“, „All Night Long“, „Hello“ und „Say You, Say Me“. Zusammen mit Michael Jackson schrieb er die Charity-Hymne „We Are The World“. Als Single verkaufte sich der Song mehr als 20 Millionen Mal.

Für seine Erfolge wurde Ritchie unter anderem mit vier Grammys, einem Oscar und der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er ist außerdem mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt. (mb)