Im TV: ZDF zeigt Teneriffa-„Fernsehgarten” von 2018

Traditionell zieht es Andrea Kiewel mit ihrer Show „ZDF-Fernsehgarten on tour” im Frühjahr auf die Kanaren. So sollte es auch in diesem Jahr wieder sein. Geplant waren drei Aufzeichnungen auf Fuerteventura. Die wurden aber wegen der Coronakrise abgesagt.

Doch das Zweite will seinen Zuschauern trotzdem kanarischen Frühling ins Wohnzimmer bringen. Daher erfolgte der Griff ins Archiv. Am Sonntag, 26. April, läuft um 12.05 Uhr ein „Fernsehgarten” von Teneriffa, der aus dem Jahr 2018 stammt.

Musikalische Gäste: Wincent Weiss, Beatrice Egli, Marquess, Armando Quattrone, Mike Singer, Glasperlenspiel, Lupid, Semino Rossi, Alina, Yannick Bovy, Ben Zucker und viele andere.

Nach demselben Muster läuft es eine Woche später: Am Sonntag, 3. Mai, wird um 12 Uhr ein „Fernsehgarten” ausgestrahlt, der im vergangenen Jahr erstmals zu sehen war.