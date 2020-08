Nit de l'Art in Palma de Mallorca findet wegen Corona erstmalig bei Tageslicht statt

Der Kunst-Event in Palma de Mallorca, das große September-Ereignis, wird erstmals in seiner 24-jährigen Geschichte am Tag stattfinden. Man wolle sich ausdrücklich von dem schlechten Image, die Nachtveranstaltungen wegen der Coronakrise haben, distanzieren, sagte Organisator Frederic Pinya am Montag.

Über die Bühne wird das Ereignis seinen Angaben zufolge ab Mittwoch, 16. September, bis zum darauffolgenden Samstag gehen.

Während der "Nit de l'Art" hatten sich in den vergangenen Jahren immer massenweise Menschen durch die Straßen und Gassen von Palma geschoben. Vor den Kunstgalerien entstanden regelmäßig Menschenansammlungen. (it)