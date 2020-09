Pianistin Kewen Wang zu Gast in Can Brut auf Mallorca

Jungen Preisträgern von internationalen Klavierwettbewerben Auftritte zu ermöglichen ist das Anliegen des Bildhauers Rudi Neuland und der Galeristin Anna Will. Für diese jungen Talente veranstalten sie auf ihrer Künstlerfinca Can Brut bei Cas Concos deshalb Klavierkonzerte.

Neuland und Will pflegen einen engen Kontakt mit der International Piano Academy & Competition Pianale in Fulda. Die Halbfinalistin bei diesem Wettbewerb war im vergangenen Jahr die chinesische Pianistin Kewen Wang, die 1998 geboren wurde und mit 18 Jahren ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg begann. In Can Brut wird sie nun zwei Konzerte geben: am Freitag, 4. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 6. September, um 12 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Mozart, Schumann, Skrjabin und Prokofjew.

Der Eintritt für die Konzerte beträgt jeweils 30 Euro. In dem Preis sind die Pausengetränke enthalten. Anmeldungen und Informationen: iflohr.santanyi@gmail.com oder 690-218709. (mb)