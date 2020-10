TV-Tipp: „Geerbtes Glück“ – ein neues Leben in Spanien

Landschaftsarchitektin Ulrike Bongart (Jennifer Nitsch) kann mit ihrem Leben rundum zufrieden sein. Sie hat einen verantwortungsvollen Posten in einer angesehenen Hamburger Agentur, lebt mit ihrer Tochter Saskia im Haus ihrer Mutter Hanne und in ihrem Chef Arno Flemming (Gerd Silberbauer) hat Ulrike zudem einen attraktiven Verehrer.

Doch eine unerwartete Erbschaft gibt Ulrikes Leben von einem Tag auf den anderen eine völlig neue Wendung: Ihr väterlicher Freund Henry Nissen hat ihr eine Finca und ein Weingut in einem kleinen Dorf in der Nähe von Barcelona vermacht.

Bei ihrem Besuch lernt die alleinerziehende Mutter den gut aussehenden, überaus charmanten Pablo Braso (Francis Fulton-Smith) kennen. Aber Ulrike muss zurück nach Hamburg. Als Pablo ihr nach Deutschland folgt, verbringen die beiden eine romantische Liebesnacht. Am nächsten Tag folgt im Büro jedoch das böse Erwachen, denn Arno hat das turtelnde Paar am Abend zuvor beobachtet. Eifersüchtig setzt er Ulrike unter Druck. In ihrem Zorn beschließt Ulrike, mit Saskia in ihre Finca nach Spanien zu ziehen und dort ein neues Leben anzufangen.

Das Melodram „Geerbtes Glück“ wurde in Barcelona und Vilafranca de Penedés gedreht. Der Film ist am Samstag, 31. Oktober, ab 12 Uhr im BR zu sehen.