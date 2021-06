TV-Tipp: Der spanisch-amerikanische Fantasy-Thriller „Down A Dark Hall"

Die spanisch-amerikanische Produktion „Down A Dark Hall” („Blackwood” in Spanien) hat RTL 2 am Sonntag, 13. Juni, um 22.30 Uhr im Programm. Regie bei dem Fantasy-Thriller führte der Spanier Rodrigo Cortés.

Nach dem Tod ihres Vaters ist die junge Kit Gordy auf die schiefe Bahn geraten. Nachdem sie beschuldigt wurde, ihre eigene Schule in Brand gesteckt zu haben, wird die rebellische Jugendliche gegen ihren Willen auf ein exklusives Internat geschickt. In dem Jahrhunderte alten Gebäude soll sie zusammen mit vier anderen schwer erziehbaren Mädchen Disziplin erlernen. Zu ihrer eigenen Überraschung erweist sich Kit als virtuose Pianistin. Auch ihre Mitschülerinnen zeigen in anderen Bereichen außergewöhnliche Leistungen. Doch Kit hat das ungute Gefühl, an einen bösen Ort geraten zu sein, und auch ihre Alpträume wollen einfach nicht aufhören. Schon bald wird ihr klar, dass das einsam gelegene alte Gemäuer und die strenge Schulleiterin ein düsteres Geheimnis verbergen.

Rodrigo Cortés machte sich mit Mystery-Thrillern wie „Buried – Lebend begraben”, der vielfach auf Filmfesten ausgezeichnet wurde, einen Namen. Uma Thurman („Kill Bill”) spielt die strenge Schulleiterin, Anna Sophia Robb („Little Fires Everywhere”) die rebellische Kit.