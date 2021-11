„Music & Talk” feiert sein Comeback

23 Monate. So lange hat es auf Mallorca kein „Music & Talk“ mehr gegeben. Wegen der Covid-Pandemie musste Songwriter Willi Meyer seine Show aussetzen, doch jetzt hat das Warten ein Ende. Am Samstag, 27. November, feiert „Music & Talk“ sein Comeback.

Meyer wird mit seiner Band im Teatre Escènic in Campos auftreten – mit der Geigerin Soriana Ivaniv, dem Keyboarder Richard Vinton, dem Schlagzeuger Pep Lluís García, dem Bassisten Brahm Heidl und der Backup-Sängerin Silke Hamann. Und wie es sich für „Music & Talk“ gehört, hat Meyer Gäste eingeladen, die er auf die Bühne holen wird. Allen voran die österreichische Mezzosopranistin und Wahlmallorquinerin Wal-traud Mucher. Ebenfalls aus Österreich kommt Miss Mela, ein neues Gesicht in der Musikszene, mit der Meyer in seinem Studio in Llucmajor gerade Songs produziert.

Conny Conrad, seines Zeichens Rockgitarrist, Komponist, Produzent und Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, steht schon zum fünften Mal bei Meyer auf der Bühne.

Die elektronische Orgel ist das Metier von Robert Bartha. Seine Hymne „Emporio“ begleitete Boxweltmeister Wladimir Klitschko zwei Jahren lang zu acht erfolgreichen WM-Titelkämpfen. Zudem ist er auch als Produzent und Songwriter für Kinofilme tätig.

„Auf zu neuen Ufern“ nennt die Hamburger Sängerin und Songschreiberin Julia Böttcher aka „Seemannstochter“ ihre Konzertreise, die sie zum zweiten Mal zu „Music & Talk“ führt. Sie sei tatsächlich und von Herzen gerne Seemannstochter, aber sie sei eben noch viel mehr, deutet sie auf Facebook Veränderungen in ihrer Karriere an. Vielleicht wird sie bei „Music & Talk“ ja mehr verraten.

Die Show im Teatre Escènic im Carrer del Nord 28 wird um 20 Uhr beginnen. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 20 Euro (tickets@audiovisionpalma.com). Um Anmeldung wird gebeten. (mb)