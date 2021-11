Silvester in Son Bauló: Anmeldung noch möglich

Silvester nähert sich in großen Schritten. Auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret des Vistalegre beginnt der Abend zum Jahresende um 19 Uhr mit einem Büfett.

Um 21 Uhr eröffnet dann das Sheela Gathright Quintet das musikalische Feuerwerk. Die New Yorker Sängerin hat sich in der Band der RTL-Show „Samstag Nacht“ einen Namen gemacht und bei Konzerten von Chaka Khan und Herbert Grönemeyer. In Son Bauló steht sie mit William Gathright (Bass), Juan Llamas (Gitarre), Roger Machon (Saxofon) und Alex Friedrich (Schlagzeug) auf der Bühne.

Um 23.30 Uhr gibt es schließlich das traditionelle Silvesterfeuer mit Cava, und ab Mitternacht stehen Disco und Tanzen auf dem Programm. Der Preis für Büfett, sämtliche Getränke, Mitternachtssüppchen, Musik und Show beträgt 145 Euro pro Person. Die Gästezahl ist limitiert. Anmeldeschluss ( son-baulo@son-baulo.com oder 971-524206) ist am Sonntag, 28. November. (mb)