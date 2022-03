"Der König von Palma" kommt ins deutsche Free-TV

Die Fernsehserie „Der König von Palma” kommt nun auch ins Free-TV. „Nach dem sehr starken Start auf RTL+ zeigt RTL das sechsteilige Serien-Highlight rund um Ostern in Doppelfolgen am 15., 18. und 19. April jeweils um 20.15 Uhr in der Primetime”, heißt es in einer Mitteilung des Medienkonzerns, die am Mittwoch, 16. März, veröffentlicht wurde.

Die Serie spielt am Ballermann, Anfang der 1990er Jahre. Mit seiner Familie eröffnet der deutsche Auswanderer Matthias „Matti” Adler einen Biergarten an der Playa de Palma. Doch um den Erfolg zu sichern, müssen die Adlers Grenzen überschreiten und geraten in einen Strudel aus Gewalt.

Nach dem Potenzial der Figur Matti Adler gefragt, antwortete Hauptdarsteller Henning Baum Ende Februar im MM-Interview: „Jetzt fängt’s erst richtig an.” RTL bestätigte nun offiziell: Staffel 2 „wurde in Auftrag gegeben”. (mb)