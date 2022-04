„Der König von Palma“ hat Mallorca-Premiere

Nach einem starken Start auf der Streamingplattform RTL+ hat die Fernsehserie „Der König von Palma” nun Mallorca-Premiere. Am Freitag, 8. April, läuft sie um 19 Uhr im Kino Cineciutat in Palma. Und Sie, liebe Leser, können kostenlos dabei sein: MM verlost für den Event viermal zwei Eintrittskarten.

Die Serie spielt am Ballermann, Anfang der 1990er Jahre. Mit seiner Familie eröffnet der deutsche Auswanderer Matthias „Matti” Adler einen Biergarten an der Playa de Palma. Doch um den Erfolg zu sichern, müssen die Adlers Grenzen überschreiten und geraten in einen Strudel aus Gewalt.

Zugleich erzählt „Der König von Palma“ den deutschen Mikrokosmos an der Playa de Palma in einer Zeit, in der nach dem Fall der Mauer die wilde Feierlaune der deutschen Touristen auf die Goldgräberstimmung umtriebiger Unternehmer traf.

Der Serien-Protagonist Matti Adler wird von Henning Baum gespielt, seine Frau Sylvie von Sandra Borgmann. Weitere Rollen wurden unter anderem mit Pia-Micaela Barucki, André Hennicke, Sönke Möhring, Martin Semmelrogge und Lucas Cordalis besetzt.

Im Free-TV ist das sechsteilige Serien-Highlight rund um Ostern in Doppelfolgen am 15., 18. und 19. April auf RTL zu sehen – jeweils in der Primetime um 20.15 Uhr. Die zweite Staffel ist bereits in Auftrag gegeben.

An der Verlosungsaktion interessierte MM-Leser senden unter dem Stichwort "König von Palma" bis Mittwoch, 19 Uhr, eine E-Mail an die MM-Reaktion red@mallorcamagazin.net mit Angabe ihres Namens. Die viermal zwei Gewinner werden dann im Laufe des Donnerstages per Mail informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.