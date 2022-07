Unter dem Titel "Private Matters", auf Deutsch: “Privatsache”, sind am vergangenen Freitag in den Ausstellungsräumen "Exhibition by Gallery Red" in Palma de Mallorca zwei Solo-Ausstellungen eröffnet worden, die trotz des gemeinsamen Mottos unterschiedlicher nicht sein können.

Zu sehen sind zum einen die farbenfrohen Malereien des spanischen Künstlers Iván Montaña, die bereits beim Betreten der Gallerie mit lächelnden Gesichtern und kritzel-ähnlicher Strichführung für nostalgische Gefühle und gute Laune sorgen. Frei nach dem Motto des Künstlers: "Erwachsene sind auch nur unhöfliche Kinder", gewährt er Einblicke in seine Emotionen und Kindheitserinnerungen. Im Untergeschoss lassen die Musen der französischen Fotografin Cecile Plaisance die Hüllen fallen. Im Ambiente des dunklen Kellerraums erwachen die Hologramme diverser Frauen zum Leben. Zeigt sich das Model auf den ersten Blick bekleidet und unschuldig, wandelt sich das Bild beim Vorbeilaufen in eine aufreizende Darstellung, mit auf die Haut gemalten Botschaften, provokant und erotisch. Die Ausstellungen können noch bis zum 3. August an der Plaça Frederic Chopin 1 in Palmas Zentrum besichtigt werden.