Zum ersten Mal kommt die audiovisuell unterstützte Ausstellung "Bodies" nach Palma de Mallorca. Von Samstag, 4. Februar, bis Sonntag, 12. März, können acht präparierte menschliche Körper und 100 echte Organe im Pueblo Español bestaunt werden. Die Ausstellung erinnert in ihrer Machart an "Körperwelten", die seit 1995 bestehende Wanderausstellungen plastinierter, überwiegend menschlicher Körper des deutschen Anatoms Gunther von Hagens.

Durch Plastination – ein technologisches Verfahren zur Konservierung von biologischem Material – wurden die Ausstellungsstücke präpariert und der Öffentlichkeit zur Anschauung zugänglich gemacht. Die Exposition ist für alle Altersgruppen geeignet und informiert über die acht Hauptsysteme des menschlichen Körpers: Skelett-, Muskel-, Nerven-, Kreislauf-, Verdauungs-, Atmungs-, Harn- und Fortpflanzungssystem. Ein interaktiver Führer mit QR-Code und eine Reihe von Informationstafeln auf Spanisch und Englisch erklären die Anatomie des Menschen. Eine Ausstellung von großem kulturellen und wissenschaftlichen Interesse, bei der das Innere unserer Körperwelten im Detail betrachtet werden kann.

"Bodies" tourte bereits durch 18 Länder und verzeichnete weltweit mehr als 30 Millionen Besucher. Zuletzt war die Ausstellung mit mehr als 50.000 Besuchern in Sevilla und lockte zirka 15.000 Schüler und insgesamt 40.000 Besucher in Valencia an.

Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 17 bis 21 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 21.00 Uhr. Gruppen und Schulbesuche während der Schulzeit können von 9.30 bis 13.30 Uhr, nach vorheriger Absprache, einen Termin buchen.

Kinder bis 12 Jahre zahlen 10 Euro, Erwachsene 12 Euro Eintritt. Für Kinder bis 5 Jahre ist der Eintritt frei.

Weitere Informationen und Karten gibt es hier.