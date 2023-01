Der Dirigent Leopold Hager wurde 1935 in Salzburg, der Heimatstadt Mozarts, geboren. Da passt es wie Deckel auf Topf, dass der einstige Chefdirigent unter anderem des Salzburger Mozarteumsorchesters und der Wiener Volksoper durch seine Interpretation der Werke der Meister der Wiener Klassik – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und auch Franz Schubert – weltweit hohe Anerkennung erlangte.

Nicht zum ersten Mal ist Hager nun beim Sinfonieorchester der Balearen zu Gast. Am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Februar, wird er die Sinfoniker bei zwei Konzerten in den Auditorien von Palma und Manacor leiten. Auf dem Plan steht beide Male ein reines Mozart-Programm: die Sinfonie Nr. 40 in g-Moll und die Große Messe in c-Moll. Bei der Großen Messe wirken neben den Sinfonikern der Universitätschor der Balearen sowie die Sopranistinnen Serafina Starke und Flore van Meerssche, der Tenor Simon Yang und der Bass Gabriel Rollinson.

Bei den Solisten gibt es eine weitere Verbindung zur Geburtsstadt Mozarts und Hagers: Die vier jungen Sängerinnen und Sänger haben gemeinsam, dass sie Stipendiaten des „Young Singers Project” der Salzburger Festspiele waren. Das Konzert am 2. Februar im Auditorium von Palma beginnt um 20 Uhr. Karten für 30 und 35 Euro sind bei auditoriumpalma.koobin.com und an der Theaterkasse erhältlich. Im Auditori de Manacor fängt die Musikveranstaltung bereits um 19.30 Uhr an. Eintrittskarten für 18 Euro gibt es bei entrades.teatredemanacor.cat und ebenfalls an der Theaterkasse.