Einst fuhr Andreas Klier den Giro d‘Italia, die Tour de France und die Vuelta de España, bei der er 2007 eine Etappe gewann. Eine ganz andere Facette Kliers kann man ab diesem Freitag, 10. Februar, in der Gerhardt Braun Gallery in Palma kennenlernen. Im Carrer Can Sales 10 wird um 18 Uhr Kliers erste Ausstellung eröffnet. Titel: "Alpha". Der erste Buchstabe des griechischen Alphabets steht für Anfang. Er verweist darauf, dass die Schau Ausgangspunkt für Gemälde ist, die Emotionen durch Porträts und Landschaften hervorrufen. Sie beschäftigen sich mit Themen wie Freiheit, Sozialkritik, Kontakt mit der Natur, dem Kampf, man selbst zu sein, Liebesbeziehungen, Dankbarkeit und der Wichtigkeit, ein Zuhause zu haben.